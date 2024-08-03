В Полтавской области раздались взрывы

Взрывы произошли в городе Миргороде Полтавской области на Украине во время воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Миргороде», — говорится в публикации.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской областях звучит сигнал воздушной тревоги.

В то же время издание «Общественное» сообщает о взрывах в Харькове. Уточняется, что взрывы произошли на фоне воздушной тревоги за пределами города.

В субботу, 3 августа, в Подполье заявили об ударе российских войск по расположению ВСУ. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по пункту расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и артиллерийской системе в Покрове Днепропетровской области.

До этого Минобороны России сообщало, что российские штурмовики Су-25 ударили по опорному пункту украинских подразделений в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Ранее в подполье рассказали о проблемах с обувью для украинских мобилизованных.