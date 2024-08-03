В Харькове произошли взрывы

Серию взрывов зафиксировали в Харькове. Об этом сообщает издание «Общественное».

В публикации уточнили, что взрывы произошли на фоне воздушной тревоги за пределами города. В регионе уже несколько часов звучат сирены.

Накануне в Харькове на востоке Украины зафиксировали взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов. Подробностей о том, где именно прозвучали взрывы, он не раскрыл. Также мэр не сказал, зафиксированы ли повреждения.

Этой же ночью несколько взрывов раздалось в Винницкой области Украины. Регион находится в глубоком тылу по отношению к линии фронта.

В субботу, 3 августа, в Подполье заявили об ударе российских войск по расположению ВСУ. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по пункту расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и артиллерийской системе в Покрове Днепропетровской области.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.