Эксперт по физиогномике оценила реакцию сенатора Савельева на арест

Психолог, эксперт по физиогномике Наталья Ковалева заявила, что сенатор Дмитрий Савельев в ходе оглашения решения суда о его аресте пытался выглядеть невозмутимым, но ему это не удалось. Об этом сообщает РИА Новости.

«Видно, что Савельев находится в очень напряженном состоянии. Его тело натянуто, как струна, поэтому есть небольшое покачивание», — сказала специалист.

При этом лицо политика выдает его стресс и волнение, хоть он и пытается выглядеть невозмутимым, продолжила она.

Эксперт обратила внимание на поджатые губы сенатора. Это, по словам Ковалевой, означает, что политику не нравится информация, которую он получает в тот момент.

«Правый глаз дергается, показывая, что человек находится на пике напряжения. Мозг быстро пытается обработать полученную информацию, поэтому Савельев часто моргает», — отметила эксперт.

На его лице отсутствуют эмоции сожаления или раскаяния. Кроме того, у сенатора не наблюдается облегчения, что он доволен решением суда, добавила Ковалева.

2 августа Басманный суд заключил под стражу сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Его обвиняют в причастности к организации покушения.

Ранее супруга сенатора Савельева рассказала, что муж просил ее не приезжать в РФ.