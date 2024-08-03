Российские военные сбили беспилотник над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) около 21:30 (мск) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в публикации.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сразу три населенных пункта в регионе были атакованы украинскими дронами. В селе Березовка Борисовского района дрон сдетонировал в кровлю гаража. В результате окна в соседнем доме оказались выбиты, а осколками был посечен фасад. Еще один беспилотник попал в пятиквартирный дом.

3 августа Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ около 15:00 по мск уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.