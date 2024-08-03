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На Кубани устранили масштабную аварию на сетях водоснабжения

Оставившая без воды более 50 тыс. жителей Краснодарского края авария устранена

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Depositphotos

Авария на сетях водоснабжения, которая оставила без воды более 50 тысяч жителей Темрюкского района Краснодарского края, ликвидирована. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб региона.

«В Темрюкском районе завершены работы на сетях водоснабжения ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «ТамГВ», — сообщили в оперштабе.

Там уточнили, что из-за большой протяженности трассы водоснабжение нормализуется постепенно и в настоящее время вода идет слабым напором.

3 августа сообщалось, что в Краснодарском крае из-за аварии без водоснабжения остались 50 тыс. человек в Ахтанизовском, Вышестеблиевском, Запорожском, Новотаманском, Таманском, Сенном, Фонталовском сельских поселениях.

Устранением аварии занимались четыре бригады специалистов с использованием четырех единиц спецтехники.

Ранее в Джанкое ограничили подачу воды из-за 13 прорывов сетей водоснабжения.

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