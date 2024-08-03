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Союз журналистов России учредил новую линейку наград

Глава СЖР Соловьев учредил новую линейку наград для журналистов

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Алексей Куденко/РИА Новости

Глава Союза Журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев на заседании Федеративного совета СЖР представил новую линейку наград. Об этом сообщается на сайте Союза.

«Новая линейка наград Союза журналистов России — форма поощрения за высокие достижения в области журналистики, сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия России, а также за многолетнее эффективное взаимодействие с СЖР и за значительный личный вклад в развитие СЖР», — говорится в публикации.

Среди учрежденных наград: «Честь, достоинство, профессионализм», «За заслуги», «Ветеран журналистики», «За помощь людям», «За поддержку прессы», «За храбрость».

В январе Соловьев заявил о разделении в отечественной журналистике на уехавших из России специалистов и тех, кто остался работать для страны. Он отметил, что в зоне проведения спецоперации сейчас продолжают работать российские военкоры, «хотя эта работа — одна из самых опасных».

Ранее фонд Клуни потребовал выдать ордера на арест российских журналистов.

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