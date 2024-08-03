Союз журналистов России учредил новую линейку наград

Глава Союза Журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев на заседании Федеративного совета СЖР представил новую линейку наград. Об этом сообщается на сайте Союза.

«Новая линейка наград Союза журналистов России — форма поощрения за высокие достижения в области журналистики, сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия России, а также за многолетнее эффективное взаимодействие с СЖР и за значительный личный вклад в развитие СЖР», — говорится в публикации.

Среди учрежденных наград: «Честь, достоинство, профессионализм», «За заслуги», «Ветеран журналистики», «За помощь людям», «За поддержку прессы», «За храбрость».

В январе Соловьев заявил о разделении в отечественной журналистике на уехавших из России специалистов и тех, кто остался работать для страны. Он отметил, что в зоне проведения спецоперации сейчас продолжают работать российские военкоры, «хотя эта работа — одна из самых опасных».

Ранее фонд Клуни потребовал выдать ордера на арест российских журналистов.