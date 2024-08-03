В Анапе десантник выжил после падения с 20-этажного дома в день ВДВ

В Анапе десантник прыгнул с парашютом с 20-этажного дома в день ВДВ (Воздушно-десантных войск). Об этом сообщил Telegram-канал «ПВА 18+».

Инцидент произошел на территории жилого комплекса «Раз, два, три». Мужчина успешно приземлился, после чего продолжил отмечать профессиональный праздник. На кадрах с места происшествия видно, что под домом, с крыши которого прыгнул десантник, находилась карета скорой помощи.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок заявил о необходимости реформы ВДВ. По его словам, в войнах будущего парашютным десантам нет места, а если не реформировать ВДВ самым радикальным образом, то «отборный человеческий материал на алюминиевых танкетках, участвующий в обычном общевойсковом бою, будет нести в войнах настоящего и будущего большие и ничем не оправданные потери».

Основным направлением этой реформы эксперт назвал оснащение ВДВ тяжелой техникой.

Ранее Путин в день ВДВ поздравил десантников с успехами на фронте.