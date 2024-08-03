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В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня

В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков

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Телеграм-канал «Ярослав Семенов»

В Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) республиканского уровня из-за паводков. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов, видео со словами которого опубликовано в Telegram-канале бурятского правительства.

«С сегодняшнего дня введен ЧС республиканского уровня, поскольку уже несколько муниципалитетов задействованы», — сказал Цыденов.

До этого стало известно, что 284 жителя улуса Бом в Бурятии готовят к эвакуации из-за подтоплений.

3 августа в Заиграевском районе Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как поднявшаяся из-за дождей река смыла мост.

В настоящее время под водой находятся местные дороги в Горхоне, Дархите, Челутае. В Горхоне, где был смыт мост, под угрозой была и железнодорожная инфраструктура, но противоразмывный поезд провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов в свою очередь заявлял, что в регионе оказались затоплены около 50 домов.

Ранее появилось видео с автомобилем, который отбросило на дом при наводнении в Бурятии.

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