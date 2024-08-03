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Два грузовика столкнулись в Подмосковье, оба водителя погибли

МВД: в Подмосковье произошло ДТП с двумя грузовиками, оба водителя погибли

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FotograFFF/Shutterstock

Два грузовика столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате одна из машин загорелась, оба водителя погибли. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной «Газель», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, он загорелся», — говорится в сообщении.

Столкновение произошло на трассе Р-22 «Каспий». К месту аварии уже прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

В ночь на 3 августа в Верхней Пышме в Свердловской области произошло массовое ДТП. В результате аварии пострадали шесть человек, двое из которых — дети. Травмы получили водитель и три пассажира Toyota, еще двое пострадавших из Mitsubishi.

До этого в Свердловской области пьяная россиянка спровоцировала ДТП и сбежала, пока родственники сидели в горящей машине.

Ранее в Москве такси развалилось на части после жесткого ДТП с грузовиком.

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