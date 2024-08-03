Названа причина отравления детей в лагере под Калининградом

Причиной отравления детей в лагере «Огонек» в Светлогорске под Калининградом стал ротавирус. Об этом сообщает местный Роспотребнадзор.

«Установлено, что этиологическим агентом (то есть патогеном, вызывающим инфекционный процесс) является ротавирус», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что обычно это заболевание протекает в легкой форме, поэтому состоянию детей ничего не угрожает.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за массовых отравлений в детском лагере в Калининградской области.

По данным следствия, в период с 27 июля по 3 августа 2024 года острой кишечной инфекцией заразились 32 несовершеннолетних, отдыхающих в лагере, в возрасте от 10 до 16 лет. Пятерым из них потребовалась госпитализация.

В ходе эпидемиологического расследования удалось выяснить, что был нарушен противоэпидемический режим. Заболели сотрудники предприятия, но их не стали сразу отстранять от работы, это и привело к распространению инфекции.

Ранее пять детей отравились в челябинском детском лагере «Отважных».