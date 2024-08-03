В Приморье уплыл мост

В Ольгинском районе Приморского края паводок смыл мост и блокировал два села. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести Приморье».

Изолированы от остальной части региона оказались села Фурманово и Михайловка. К такому результату привели четыре часа сильных осадков и быстрый рост уровня воды.

По данным транспортной прокуратуры региона, восстановление транспортного сообщения будет организовано после спада воды. Жители отрезанных сел обеспечены продуктами питания, товарами первой необходимости и лекарственными препаратами. Прокурор Ольгинского района Александр Авраменко выехал на место происшествия для оценки ситуации.

До этого в Бурятии ввели режим ЧС после смыва моста в Заиграевском районе. Под водой находятся автомобильные дороги в Горхоне, Дархите и Челутае.

Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение.