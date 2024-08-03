СК возбудил уголовное дело из-за массового отравления в калининградском детском лагере

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за массовых отравлений в детском лагере в Калининградской области. Об этом сообщило в своем Telegram-канале региональное управление ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Отравления произошли в лагере «Огонек» в городе Светлогорске.

По данным следствия, в период с 27 июля по 3 августа 2024 года острой кишечной инфекцией заразились 32 несовершеннолетних, отдыхающих в лагере, в возрасте от 10 до 16 лет. Пятерым из них потребовалась госпитализация.

До этого в Крыму 26 детей отравились в детском лагере. Инцидент произошел в «Каламитском Бризе» в Евпатории. У пострадавших обнаружили норовирусную инфекцию.

Специалисты выяснили, что сотрудники нарушали нормы санитарного законодательства. Работники не организовывали питание должным образом и не проводили качественную дезинфекцию.

При этом, когда появились первые заболевшие, их не сразу изолировали от остальных. Такие действия привели к распространению болезни. О других деталях нарушений не сообщалось.

Ранее родители обвинили лагерь «Уральские зори» в массовом отравлении детей.