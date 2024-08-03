В Бурятии вода перелилась через дамбу водохранилища

Мэр Бурятии Алексей Цыденов сообщил о переливе воды через дамбу Хонхолойского водохранилища. Сообщение об этом размещено в его Telegram-канале.

«В зоне риска пять населенных пунктов. Техника для отсыпки привлечена, но риск остается. В первую очередь для села Хонхолой», — сообщил чиновник.

Население находящихся в зоне возможного затопления населенных пунктов предупредили об опасности.

До этого в Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС после того, как поднявшаяся из-за дождей река смыла мост.

В настоящее время под водой находятся местные дороги в Горхоне, Дархите, Челутае. В Горхоне, где был смыт мост, под угрозой была и железнодорожная инфраструктура, но противоразмывный поезд провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей.

В настоящее время проезд полностью ограничен в село Горхон, там затоплены две подъездные дороги, в остальных населенных пунктах проезд ограничен частично.

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