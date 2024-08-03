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Начальника севастопольского бюро судмедэкспертизы арестовали по делу о коррупции

В Севастополе главу бюро судмедэкспертизы арестовали по делу о получении взятки

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Севастополе начальника бюро судмедэкспертизы арестовали по делу о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба главка Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Он заключен под стражу. Его подчиненный, заведующий одним из отделов учреждения, отстранен от занимаемой должности. Им вменяется получение взяток в особо крупном размере. Еще один сотрудник — санитар отдела — подозревается в даче взятки руководству в особо крупном размере.

26 июля сообщалось, что бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Экс-чиновника принимали участие сотрудники ФСБ и министерства внутренних дел. Им содействовали представители Следственного комитета РФ.

В марте бывший высокопоставленный чиновник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был задержан по делу о коррупции.

Ранее бывшая жена арестованного экс-замминистра обороны вышла из семейного бизнеса.

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