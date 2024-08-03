Во Владивостоке автомобиль врезался в бытовку с рабочими

Во Владивостоке легковой автомобиль врезался в бытовку рабочих. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

По данным информационного ресурса, в районе Некрасовского путепровода произошло столкновение двух автомобилей — водитель Toyota Passo при смене полосы движения в правую сторону не заметил Toyota Prius. От удара Prius вылетел с проезжей части и врезался в бытовку дорожных рабочих, где находился человек. Пострадавший повредил руку, ему была оказана медицинская помощь.

В ночь на 3 августа в Верхней Пышме в Свердловской области произошло массовое дорожно-транспортное (ДТП) происшествие. В результате аварии пострадали шесть человек, двое из которых — дети. Травмы получили водитель и три пассажира Toyota, еще двое пострадавших из Mitsubishi.

2 августа в Якутии произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса. Инцидент произошел на 768-м километре трассы «Лена». По версии правоохранителей, микроавтобус врезался в грузовик, который в этот момент находился на обочине.

Ранее в Ростовской области произошла авария с участием пассажирского автобуса.