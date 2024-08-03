В аэропорту Сочи пассажирка ударила сотрудницу безопасности

В зоне предполетного досмотра аэропорта Сочи 34-летняя жительница Москвы отказалась выполнять требования сотрудников безопасности, а также ударила сотрудницу службы авиабезопасности рукой в лицо. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МФД России по ЮФО.

Отмечается, что при прохождении предполетного досмотра на рейс Сочи — Москва женщина не хотела снимать поясной ремень и наручные часы, а также отказалась выполнять требования по обеспечению транспортной безопасности и препятствовала выполнению служебных обязанностей сотрудников.

Ее доставили в дежурную часть, где составили протокол об административном правонарушении. Также проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений сотруднице службы авиационной безопасности, говорится в сообщении.

19 июля сообщалось, что боец МММ Александр Ларкин избил туриста в аэропорту Внуково. Причиной конфликта послужило, по версии спортсмена, то, что мужчина вместе со своей семьей не давал проехать ему с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта.

Пострадавший же рассказал журналистам, что несколько часов назад боец ММА в аэропорту начал на него кричать и материться, а после и вовсе пустил в ход кулаки.

Ранее в аэропорту Сочи на борту самолета задержали неадекватного пассажира.