В Британии призвали срочно созвать парламент из-за беспорядков

Британский депутат и кандидат на пост лидера оппозиционной Консервативной партии Прити Пател призвала в соцсети X созвать парламент, который ранее ушел на летний перерыв, из-за массовых беспорядков после нападения с ножом на детей в Саутпорте.

В своем сообщении Пател отметила, что сейчас пришел момент «солидарности на национальном уровне» и единого выступления с осуждением.

«Мы либо верим в верховенство закона, либо нет. Именно поэтому необходимо незамедлительно созвать парламент», — написала депутат.

Пател назвала насильственные протесты в британских городах неприемлемым.

29 июля в Саутпорте неизвестный мужчина с ножом напал на группу людей. Жертвами нападения стали дети. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Позже сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста из-за нападения.

3 августа сообщалось, что сотни представителей ультраправых группировок устроили уличные беспорядки в городе Сандерленд, который находится на северо-востоке Великобритании.

Ранее в Британии более 50 полицейских пострадали в беспорядках после нападения на детей.