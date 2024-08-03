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В Гае двухлетний мальчик упал в ведро с кипятком

В Оренбургской области ребенок обварил руку, упав в ведро с кипятком

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Оренбургской области устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, который получил ожог руки дома. Об этом сообщает портал Orenday.

Двухлетний мальчик поступил в городскую детскую больницу Оренбурга из города Гай, у маленького пациента был диагностирован ожог 10% конечности первой, второй и третьей степени.

Медики передали сообщение о ребенке в правоохранительные органы. Как рассказала стражам порядка мать мальчика, сын споткнулся и упал, угодив рукой в ведро с кипятком, иные обстоятельства произошедшего неизвестны. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области двухлетний ребенок получил тяжелые травмы после того, как упал в ведро с кипятком. Мальчик находился в ванной комнате и упал в ведро с кипятком по недосмотру. Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги второй и третьей степени 56% поверхности тела. У ребенка пострадали живот, грудь, спина, плечи, руки, ягодицы и половой орган. Мальчика привезли на скорой в ожоговое отделение Детской городской больницы №1. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Обстоятельства случившегося изучают в городской полиции.

Ранее ребенок получил серьезные ожоги из-за мультиварки в Волгограде.

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