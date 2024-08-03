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Два мирных жителя пострадали после обстрела ВСУ города в Белгородской области

Гладков: два человека пострадали при обстреле Шебекино в Белгородской области

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В Шебекино Белгородской области два мирных жителя пострадали после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате прилета боеприпаса ранены два мирных жителя: мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением правого бедра, левой голени и грудной клетки доставлены в Шебекинскую ЦРБ.

Кроме того, в городе, по предварительным данным, различные повреждения выявлены в шести частных домах.

До этого Гладков заявил, что ВСУ более 110 раз за сутки обстреляли Белгородскую область. Атакам украинской армии подверглись населенные пункты Октябрьский и Политотдельский, села Бессоновка, Варваровка, Головино, Журавлевка, Нечаевка, Отрадное, Салтыково, Устинка, Щетиновка, Ясные Зори, Березовка, Старый Хутор, Коновалово и другие.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дрон ВСУ повредил линию электропередачи в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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