В Екатеринбурге толпа подростков избила сверстника и сняла это на видео

В Екатеринбурге толпа подростков напала на своего 14-летнего сверстника. Видео с избиением опубликовал Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

На видео видно, как подростки наносили пострадавшем удары кулаками по голове, давали пощечины и пинали с разворота. В это же время сам парень, которого били, пытался успокоить агрессоров, предлагал им решить конфликт спокойно и говорил, что дома его ждут родители. Однако никто из подростков не реагировал на это. На видео также попали девочки, которые поддерживали нападавших.

Мама пострадавшего мальчика в разговоре с E1.ru предположила, что на ее сына напали из-за внешности. При этом она заявила, что не стала писать заявление в полицию, потому что «болеет и не видит в этом смысла». Женщина считает, что ее чадо — не первый и не последний, на кого напали герои видео.

До этого в Крыму сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия в отношении чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали.

Ранее Андрей Канчельскис написал заявление в полицию после драки в баре.