Пермский полицейский избил водителя до потери слуха

Сотрудник Госавтоинспекции Артур Шартдинов избил пермского водителя Артема Мотырева до разрыва барабанной перепонки левого уха. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

По данным издания, 36-летнего самозанятого из Чернушки могут признать инвалидом. Сотрудник местной ГИБДД признал обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, его заключили под домашний арест.

Как пишет «РБК-Пермь», вечером 20 июля сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль, за рулем которого был Мотырев. По версии Следственного комитета России, полицейский Шартдинов надел на мужчину наручники, после чего начал избивать кулаками и ногами. У потерпевшего диагностирован разрыв барабанной перепонки левого уха, слышимость сохранилась на 10%.

Адвокат Ольга Кашапова, представляющая интересы Мотырева, отметила, что нападение выглядит беспричинным. По ее словам, мужчины не были знакомы и говорить о неприязненных отношений нет оснований. Офицер начал избивать водителя, когда тот еще сидел за рулем. Затем полицейский выволок Мотырева из машины и продолжил наносить удары.

24 июля в отношении Шартдинова было возбуждено уголовное дело. Его задержали и допросили в качестве подозреваемого. 26 июля Чернушинский районный суд посадил сотрудника ГИБДД под домашний арест на два месяца. Потерпевший Мотырев в свою очередь обжаловал это решение.

По словам потерпевшего, он опасается Шартдинова и до сих пор помнит «его страшный взгляд». Мотырев также рассказал, что 26 июля к нему в больницу приезжал неизвестный, который просил смягчить показания.

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