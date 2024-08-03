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Пермский полицейский избил водителя до потери слуха

В Пермском крае сотрудник Госавтоинспекции избил водителя до потери слуха

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Shutterstock

Сотрудник Госавтоинспекции Артур Шартдинов избил пермского водителя Артема Мотырева до разрыва барабанной перепонки левого уха. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

По данным издания, 36-летнего самозанятого из Чернушки могут признать инвалидом. Сотрудник местной ГИБДД признал обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, его заключили под домашний арест.

Как пишет «РБК-Пермь», вечером 20 июля сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль, за рулем которого был Мотырев. По версии Следственного комитета России, полицейский Шартдинов надел на мужчину наручники, после чего начал избивать кулаками и ногами. У потерпевшего диагностирован разрыв барабанной перепонки левого уха, слышимость сохранилась на 10%.

Адвокат Ольга Кашапова, представляющая интересы Мотырева, отметила, что нападение выглядит беспричинным. По ее словам, мужчины не были знакомы и говорить о неприязненных отношений нет оснований. Офицер начал избивать водителя, когда тот еще сидел за рулем. Затем полицейский выволок Мотырева из машины и продолжил наносить удары.

24 июля в отношении Шартдинова было возбуждено уголовное дело. Его задержали и допросили в качестве подозреваемого. 26 июля Чернушинский районный суд посадил сотрудника ГИБДД под домашний арест на два месяца. Потерпевший Мотырев в свою очередь обжаловал это решение.

По словам потерпевшего, он опасается Шартдинова и до сих пор помнит «его страшный взгляд». Мотырев также рассказал, что 26 июля к нему в больницу приезжал неизвестный, который просил смягчить показания.

До этого жители города Инта в республике Коми сообщили о драке между участником специальной военной операции и сотрудником полиции. По данным Telegram-канала «Коми — это Ж», военный вместе с компанией шумно праздновали его возвращение и мешали спать соседям, которые решили вызвать полицию.

Ранее тюменец поспорил с односельчанином и сломал ему несколько ребер.

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