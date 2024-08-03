Более 2,5 тыс. жителей Новороссийска остались без воды

На водопроводе возле одного из многоквартирных домов в Новороссийске произошла авария, в результате которой более 2,5 тыс. жителей оказались без воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации города, передает «Интерфакс».

Там рассказали, что в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по устранению утечки по улице Видова, 116 была ограничена подача воды. «Численность населения — 2 500 человек», — говорится в сообщении.

На время производства работ будет организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения, подчеркнули в администрации и добавили, что чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

3 августа сообщалось об аварии на теплосети в Анапе, которая оставила жителей более 50 многоэтажных домов без горячей воды.

До этого весь Энгельс Саратовской области остался без водоснабжения и электроэнергии из-за аварии.

Ранее жители Краснодара вышли на митинг из-за отключений света.