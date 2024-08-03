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ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу в 2024 году

ФСБ: граждане РФ совершили 12,6 млн поездок за рубеж в первом полугодии 2024 года

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Shutterstock

Граждане России совершили 12,6 млн поездок за рубеж в первые шесть месяцев 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности.

Согласно данным спецслужбы, в этом году количество выездов за границу оказалось на 9% больше, чем в январе — июне 2023 года. За тот период погранслужба зафиксировала 11,6 млн поездок.

Чаще всего россияне выезжали в Турцию (+9,4%), Абхазию (+2,8%), Казахстан (-9%), ОАЭ (+11,7%), Китай (+184,5) и Таиланд (+30,1%).

Всего за шесть месяцев 2024 года граждане РФ совершили за рубеж с туристическими целями 4,9 млн поездок, что на 20% больше, чем год назад (4,1 млн поездок).

По информации ФСБ, количество поездок иностранных граждан в Россию также увеличилось на 11,5% в этом году. Иностранцы пересекли российскую границу 7,9 млн раз.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин запретил депутатам ездить за рубеж без уведомления.

Ранее россиянин выплатил более 20 млн алиментов, чтобы уехать за границу.

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