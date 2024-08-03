Петербурженку задержали за вандальную цитату из Корана рядом с православной церковью

Жительницу Петербурга задержали за вандальную цитату из Корана рядом с православной церковью. Об этом пишет «Фонтанка».

Как стало известно изданию, 22-летнюю безработную девушку подозревают в том, что 30 июля на Лахтинской улице возле церкви святой блаженной Ксении Петербургской она нарисовала на стене надпись «АЯТ 9:5». Это отсылка к стиху в Коране, который призывает преследовать многобожников, если они не примут Ислам.

Девушку допросили и оставили под подпиской о невыезде. Почему она это сделала, пока не рассказали.

В соцсетях петербурженка пишет о себе, что она выпускница института музыки, театра и хореографии университета Герцена. На ее странице ничего не выдает религиозные взгляды, отметили корреспонденты.

До этого Зеленоградский районный суд Москвы назначил россиянину Александру Мураеву наказание в виде обязательных работ по статье об оскорблении чувств верующих. По данным суда, мужчина, находясь в одном из православных храмов Москвы, в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался и нанес удары по защитному стеклу иконы, разбил стекло.

Ранее сообщалось, что осужденный за сожжение Корана Журавель отказался обжаловать приговор.