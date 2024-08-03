Российские туристы рассказали о жутких паразитах на Мальдивах

На Мальдивах песчаные блохи залезают под кожу российских туристов и откладывают там личинки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

С подобными неприятностями нередко можно столкнуться в экзотических странах. Однако туристов никто не предупреждает об этой опасности, из-за чего паразиты спокойно залезают под кожу к ничего не подозревающим приезжим.

«От укусов люди опухают, покрываются зудящими волдырями по всему телу, у некоторых наблюдается температура», — говорится в сообщении.

Опытные туристы утверждают, что песчаных блох отпугивает кокосовое масло. Однако если насекомые все же смогли забраться под кожу, пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу.

До этого сообщалось, что российские туристы массово жалуются на грязь в Сочи. Ряд приезжих также указали на антисанитарию на побережье Черного моря. По их словам, канализация бежит прямо в воду, и там плавает туалетная бумага.

Ранее россияне решили самостоятельно найти пропавших туристов и сами потерялись.