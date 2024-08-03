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Свердловский губернатор доложил Путину о ликвидации последствий взрыва в Нижнем Тагиле

Куйвашев доложил Путину о ликвидации последствий взрыва газа в Нижнем Тагиле

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МЧС Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле и об оказании помощи пострадавшим. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он доложил об оказании помощи пострадавшим и о завершении поисково-спасательных работ. Губернатор также рассказал о спасении 16 человек из-под завалов.

Возможность проживания в доме будет установлена экспертизой до конца следующей недели, добавил Песков.

3 августа Куйвашев сообщал, что демонтаж в частично разрушенном доме будет закончен за два-три дня.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. Пострадали 26 человек. В Дзержинском районе ввели режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Нижнем Тагиле закончили поисковую операцию.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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