Свердловский губернатор доложил Путину о ликвидации последствий взрыва в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину о ликвидации последствий взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле и об оказании помощи пострадавшим. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он доложил об оказании помощи пострадавшим и о завершении поисково-спасательных работ. Губернатор также рассказал о спасении 16 человек из-под завалов.

Возможность проживания в доме будет установлена экспертизой до конца следующей недели, добавил Песков.

3 августа Куйвашев сообщал, что демонтаж в частично разрушенном доме будет закончен за два-три дня.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. Пострадали 26 человек. В Дзержинском районе ввели режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Нижнем Тагиле закончили поисковую операцию.