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Более 50 домов в Анапе остались без горячей воды

Более 50 многоэтажек Анапы остались без горячей воды из-за аварии

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Veronika Zemlyannikova 72/Shutterstock

Авария на теплосети оставила жителей более 50 многоэтажных домов Анапы без горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Продолжаются ремонтно-восстановительные работы на магистральной тепловой сети. Прогнозное время окончания работ 12:00 по Москве. По окончанию работ будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Проблемы с подачей горячей воды возникли на улицах Астраханской, Владимирской, Заводской, Ивана Голубца, Космонавтов, Крылова, Лермонтова, Маяковского, Некрасова, Толстого, Промышленной.

До этого в Энгельсе Саратовской области произошла авария, в результате которой город остался без водоснабжения и электроэнергии. Перебои с подачей воды наблюдались еще за день до отключения.

20 июля жители Краснодара вышли на митинг из-за отключений света. Люди были недовольны долгими перебоями электричества в 40-градусную жару. Протестующие заблокировали дорогу с требованием «дать свет».

Ранее Донецк остался без подачи воды.

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