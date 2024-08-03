В Краснодарском крае двое жителей ранили и похитили участника СВО

Двое жителей Усть-Лабинского района в Краснодарском крае ранили и похитили участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, в ноябре 2023 года злоумышленники решили выбить из участника СВО 300 тысяч рублей. Началось все с угроз ножом, а дальше пострадавшего ранили. Когда насилие не принесло успеха, бойца похитили.

Преступников задержали и возбудили ряд уголовных дел. Обоим грозит срок за похищение, применение насилия, хранение взрывных устройств и грабеж, сообщили в краевой прокуратуре.

До этого жители города Инта в республике Коми сообщили о драке между участником специальной военной операции и сотрудником полиции.

Отмечается, что военный и компания шумно праздновали его возвращение, мешали людям спать. Соседям пришлось вызвать полицию. В ходе конфликта военный попытался ударить полицейского, но у него не вышло. Сам полицейский несколько раз ударил военного.

Ранее появилось видео массовой драки с участниками СВО в Башкирии.