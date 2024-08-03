Десятки медведей не дали проехать через лес местным жителям в Магаданской области

В Магаданской области местные жители столкнулись со стаей из двух десятков медведей, когда ехали в лес на автомобиле. Видео встречи с хищниками публикует Telegram-канал «Магадан ЧП».

Со стаей из двух десятков медведей автомобилисты встретились в лесу, в районе села Тахтоямск в Ольском районе Магаданской области. Косолапые устроили пир и лакомились отходами местного рыбзавода.

Свидетелями их трапезы стали поехавшие в лес местные жители, мужчины сняли хищников на видео и поспешили ретироваться, посчитав, что медведи могут проявить агрессию и напасть на автомобиль.

До этого сообщалось, что на Сахалине медведь вышел из леса и напал на дачницу. Спастись от дикого зверя ей удалось благодаря соседу. Медведь забрел на окраину СНТ в районе станции Новодеревенская, его привлекли рыбные отходы, оставленные на одном из дачных участков, и поспевшая ягода в заброшенном огороде на границе с лесным массивом. Животное, собравшееся полакомиться, толкнуло местную жительницу, крики женщины услышал дачник, который схватил лопату и ударил ею медведя по голове.

Ранее в селе на Камчатке из-за нашествия медведей ввели режим повышенной готовности.