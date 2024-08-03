Полицейский избил участника СВО без ноги

Жители города Инта в республике Коми сообщают о драке между участником специальной военной операции (СВО) и сотрудником полиции. Видео доступно в Telegram-канале «Коми — это Ж».

Отмечается, что военный и компания шумно праздновали его возвращение, мешали людям спать. Соседям пришлось вызвать полицию.

В ходе конфликта военный попытался ударить полицейского, но у него не вышло. Сам полицейский несколько раз ударил военного.

В мае в селе Верхнеяркеево Ишимбайского района произошла массовая драка с участниками СВО. Активными участниками драки являлись около десяти человек.

До этого сообщалось о происшествии в Калужской области, где участника СВО избили толпой, после того, как он подрезал автомобиль односельчанина. Ему пригрозили связями с «влиятельным депутатом местного сельского поселения Романом Викторовичем», и в тот же вечер произошел инцидент с избиением.

Ранее в Челябинске экс-вагнеровцы устроили массовую драку со стрельбой.