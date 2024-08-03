В Ростовской области потушили пожар, возникший после атаки беспилотников

Пожар на складском объекте в Каменском районе Ростовской области, произошедший в результате атаки украинских беспилотников, ликвидировали. Об этом сообщил глава района Владимир Савин в Telegram-канале.

«Благодаря слаженной работе служб экстренного реагирования пожар на складском объекте в Каменском районе ликвидирован», — написал он.

До этого Савин сообщал, что ночью на территории базы №7 в результате атаки БПЛА были повреждены и загорелись емкости с топливом.

Губернатор Василий Голубев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА в ночь на 3 августа повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах.

За ночь над Ростовской областью, по данным Минобороны РФ, сбили 36 дронов ВСУ.

Ранее беспилотник атаковал многоэтажный дом в Орловской области.