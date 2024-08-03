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В Канске подросток сбивал с ног и пинал пенсионерок на улице

В Красноярском крае нашли подростка, который на камеру пинал пенсионерок

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В Красноярском крае установили личность подростка, который нападал на пенсионерок на улице и пинал женщин в спину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Красноярского края.

В Канске подростки нападали на пожилых женщин и пинали их ради видео. В то время, как один хулиган подбегал к шедшим по улице пенсионеркам, пинал их в спину и сбивал с ног, его приятели снимали происходящее на камеру.

Ролик школьники выложили в сеть, где его заметили правоохранители. Стражам порядка удалось установить личность одного из участников нападения. Им оказался 13-летний местный житель, известно, что он не состоял на профилактическом учете в органах ПДН, с несовершеннолетним хулиганом и его родителями работают полицейские. Решается вопрос о постановке школьника на профилактический учет.

До этого сообщалось, что в Липецке правоохранительные органы установили и задержали предполагаемых членов подростковой банды, которая нападала на прохожих на улицах города. 15-летний подросток, собрал вокруг себя группу сверстников, провоцировал конфликты, нарушал общественный порядок и участвовал в драках. В полиции устанавливают возможных пострадавших от действий подростковой банды.

Ранее школьник месяц терроризировал жителей города, устраивая ограбления и перестрелки.

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