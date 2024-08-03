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В Сербии аферист попытался продать статус депутата Госдумы

Сербия передала России афериста, «продававшего» статус депутата Госдумы

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Darko Vojinovic/AP

Сотрудники правоохранительных органов Сербии передали России афериста, который находился в международном розыске. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя российского МВД Ирину Волк.

По данным министерства, мужчина пытался через посредника продать статус депутата Государственной думы Федерального собрания РФ. За услуги он запросил 5 млн рублей. Позднее «покупатель» понял, что свои обязательства аферист исполнять не намеревался, так как не имел для этого фактической возможности.

В 2023 году в отношении злоумышленника, чье имя не называется, Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело о мошенничестве. Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу, а затем мужчина был объявлен в международный розыск. Его задержали в Сербии в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что россиянка продала участок и слетала в Москву, чтобы отдать аферистам 12 млн рублей.

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