На Украине предупредили о последствиях жары для энергосистемы

Отключения света на Украине могут вернуться, если температура снова поднимется выше 30°С. Об этом заявил глава «Укрэнерго» Виктор Кудрицкий, пишет «Страна.ua».

«Расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы внушительны. Жара выше 30°С еще может вернуться, и тогда ситуация в энергосистеме может измениться», — сказал Кудрицкий.

На территории страны регулярно происходит отключение электроэнергии. Недавно экстренные отключения света прошли в Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

13 июля сообщалось, что на Украине вновь ужесточили график отключений света. Причина усиления ограничений — аномальная жара выше прогнозного уровня потребления.

В июне бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической. По его мнению, необходимо принимать срочные меры уже сейчас.

Ранее Украина импортировала рекордное количество электроэнергии.