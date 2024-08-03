Энергоснабжение Энергодара восстановлено

Энергоснабжение города Энергодар Запорожской области восстановлено после аварийного отключения из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина.

«Энергоснабжение Энергодара полностью восстановлено. Специалисты приложили максимум усилий для оперативного устранения последствий», — сказала она.

Накануне вечером ТАСС, ссылаясь на администрацию Энергодара, сообщал, что без электроэнергии в результате атаки ВСУ остались близлежащие населенные пункты и частично потребители в городе.

Энергодар находится рядом с Запорожской атомной электростанцией на левом берегу Днепра. Это самая крупная по количеству блоков и установленной мощности АЭС в Европе, на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

В конце июля МАГАТЭ сообщало, что ситуация в сфере безопасности на ЗАЭС остается крайне сложной.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.