Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Энергоснабжение Энергодара восстановлено

Энергоснабжение Энергодара восстановлено после отключения из-за атаки ВСУ

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Энергоснабжение города Энергодар Запорожской области восстановлено после аварийного отключения из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина.

«Энергоснабжение Энергодара полностью восстановлено. Специалисты приложили максимум усилий для оперативного устранения последствий», — сказала она.

Накануне вечером ТАСС, ссылаясь на администрацию Энергодара, сообщал, что без электроэнергии в результате атаки ВСУ остались близлежащие населенные пункты и частично потребители в городе.

Энергодар находится рядом с Запорожской атомной электростанцией на левом берегу Днепра. Это самая крупная по количеству блоков и установленной мощности АЭС в Европе, на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

В конце июля МАГАТЭ сообщало, что ситуация в сфере безопасности на ЗАЭС остается крайне сложной.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами