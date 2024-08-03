В Калуге директор спортшколы приняла на работу тренера-педофила

В Калуге директора спортивной школы обвиняют в превышении должностных полномочий, женщина приняла на работу тренера, ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, руководитель спортивного учреждения наняла на работу тренера по футболу. С мужчиной не заключили трудовой договор, директор также не проверила, имел ли новый тренер проблемы с законом.

В течение трех лет наставник приглашал воспитанников спортшколы к себе домой, выезжал вместе с ними на соревнования, где совершал в отношении несовершеннолетних преступления против их половой неприкосновенности. В 2023 году тренера осудили на 21 год лишения свободы.

В отношении руководителя учреждения, которая приняла на работу педофила, было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что педофил из ЯНАО боролся за смягчение приговора, но добился увеличения срока. 34-летний житель поселка Пуровского района был признан виновным по делу об иных действиях сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14 лет, ему было назначено наказание в виде девяти лет и отправил его в колонию строгого режима. Адвокат осужденного пытался обжаловать приговор, но добился лишь ужесточения наказания для насильника.

Ранее россиянин надругался над своей дочерью более 50 раз в течение года.