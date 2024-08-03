Один человек пострадал после попадания БПЛА в жилой дом в Орле

Один человек пострадал после попадания беспилотника в жилой дом в Орле, он обратился в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он рассказал, что ночью в Орловской области были сбиты 17 украинских беспилотников, еще два попали в жилой дом в микрорайоне Болховский.

На месте происшествия продолжаются оперативные мероприятия. По его словам, компания-застройщик возьмет на себя работы по восстановлению здания.

Утром российское Минобороны сообщало, что системы противовоздушной обороны в ночь на 3 августа перехватили и уничтожили в общей сложности 75 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

В Ростовской области в результате ночной атаки БПЛА загорелись емкости с топливом на территории базы №7 в Каменском районе, в Белгородской области произошло возгорание на нефтебазе.

Ранее водитель авто пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области.