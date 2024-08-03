Во Внуково пассажир успел сделать пересадку за несколько минут

Во Внуково пассажир нашел свой самолет на летном поле, когда туда поднимались пассажиры и просто перешел в него, таким образом он успел сделать пересадку за несколько минут. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчина летел из Самары в Пермь с часовой пересадкой в Москве. Однако его борт из Самары задержался и прилетел в столицу на 40 минут позже. По идее пассажир в любом случае не успел бы выйти из салона и пройти все необходимые процедуры перед посадкой. Однако мужчина решил избавить себя «лишних» действий.

Выйдя из самолета, россиянин не стал садиться в перонный автобус, посмотрел по сторонам и увидел другой борт в ста метрах от него, который принимал пассажиров. Мужчина пешком направился к самолету, спросил у одного из пассажиров пункт назначения. Тот назвал нужное направление.

Когда пассажир уже сидел в салоне, ему позвонили из авиакомпании и попросили явиться в офис для переоформления билета. Но мужчина ответил, что ему ничего не нужно, он успел пересесть и уже готовится к вылету.

Уже в Перми пассажира встретили полицейские. Его привлекли к административной ответственности за нарушение правил транспортной безопасности и отпустили.

Ранее стюардесса накричала на пассажиров после просьбы об одеяле и попала на видео.