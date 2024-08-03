Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

В селе Салтыково Белгородской области после атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал водитель автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил осколочные ранения правой кисти. Бригада скорой помощи оказала ему медицинскую помощь на месте.

Также Гладков сообщил, что в поселке Политотдельский два беспилотника атаковали парковку инфраструктурного объекта. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном транспортном средстве поврежден бампер и лобовое стекло, второе посечено осколками, добавил губернатор.

До этого Гладков написал в своем Telegram-канале об атаке ВСУ по нефтебазе в Губкинском городском округе. По его словам, пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

В Минобороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны в ночь на 3 августа перехватили и уничтожили в общей сложности 75 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.