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Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Гладков заявил, что водитель авто пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области

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Иван Родионов/РИА Новости

В селе Салтыково Белгородской области после атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал водитель автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил осколочные ранения правой кисти. Бригада скорой помощи оказала ему медицинскую помощь на месте.

Также Гладков сообщил, что в поселке Политотдельский два беспилотника атаковали парковку инфраструктурного объекта. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном транспортном средстве поврежден бампер и лобовое стекло, второе посечено осколками, добавил губернатор.

До этого Гладков написал в своем Telegram-канале об атаке ВСУ по нефтебазе в Губкинском городском округе. По его словам, пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

В Минобороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны в ночь на 3 августа перехватили и уничтожили в общей сложности 75 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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