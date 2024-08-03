Обвиняемый в подрыве машины интересовался украинскими корнями

Обвиняемый в подрыве автомобиля Land Cruiser в Москве Евгений Серебряков интересовался своими украинскими корнями. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал его брат Алексей Серебряков.

«У нас по отцовской линии вся родня идет из села Гусевка в Волгоградской области, где жили переселенцы с тех земель (украинских. – «Газета.Ru») еще со времен Екатерины II. Женя интересовался, что означает наша фамилия, стал изучать родословную.

Это все было еще до крымских событий (в 2014 году. – «Газета.Ru») Тогда он переименовался во «ВКонтакте» на «Евген», и даже одно время писал посты на украинском. Но это было все вне политики», — рассказал мужчина.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника, который якобы принадлежал офицеру Генерального штаба Андрею Торгашову. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его жена.

По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее родители Серебрякова допустили наличие отклонений у сына.