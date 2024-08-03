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В Тюменской области ребенка на самодельном плоту унесло течением

В Тюменской области спасли ребенка, которого унесло на плоту течением

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МЧС Тюменской области/VK

В Викуловском районе Тюменской области спасли ребенка, который решил переплыть водоем на самодельном плоту. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел 1 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на Красногорской старице на воде находится ребенок. 12-летний подросток пытался переплыть водоем на самодельном плоту, его отнесло течением от берега, ребенок испугался и звал на помощь.

«Командир отделения Сергей Гилев прыгнул в воду и поплыл к мальчику. Спасатель настиг уплывающий плот и доставил несостоявшегося речного путешественника на сушу», — сообщили в МЧС.

Юного покорителя водной стихии передали подоспевшей бригаде скорой помощи, после осмотра медиков он был отпущен домой.

До этого сообщалось, что в Алуште помощь спасателей потребовалась семье с ребенком, которых едва не унесло в открытое море во время прогулки на сапах. Спасатели патрулировали акваторию в районе Профессорского уголка, на расстоянии 900 метров от берега они обнаружили два сапборда, их относило в открытое море. Любителей водных прогулок подняли на катер и доставили на берег.

Ранее в Петербурге семилетняя девочка вплавь добралась до берега с унесенной в Финский залив лодки.

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