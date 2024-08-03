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Температура до +24℃ ожидается в Москве в выходные

Вильфанд: температура до +24℃ ожидается в выходные в Москве, возможны дожди

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Алексей Майшев/РИА Новости

Температура воздуха в Москве в субботу и воскресенье составит +24℃, возможны дожди. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу и воскресенье температура будет в диапазоне 22-24℃, по области — до 25℃. Ночные температуры составят 13-15 градусов», — сказал Вильфанд, отметив, что такая температура на 2℃ ниже климатической нормы.

Синоптик отметил, что в субботу, 3 августа, ожидается переменная облачность, а в воскресенье возможны небольшие дожди. Температура воды в столице находится на уровне около 20℃.

По его словам, условий для сильных дождей в московском регионе нет, воздух не насыщен влагой. В течение следующей недели дневные температуры останутся на уровне 20-25℃, ночные — 10-15℃. Это обусловлено тем, что циркуляционный режим воздуха «один и тот же».

До этого ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что до середины августа в Москве и Подмосковье не будет жаркой погоды, резко повыситься до +30℃ температура воздуха может только к концу месяца.

Ранее синоптик назвал время прихода в Москву классического «бабьего лета».

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