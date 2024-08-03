Тюменец поспорил с односельчанином и сломал ему несколько ребер

В Казанском районе Тюменской области спор двух мужчин закончился потасовкой, один из участников драки получил переломы нескольких ребер. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Инцидент произошел в деревне Сладчанка, о драке двух мужчин в полицию сообщили сельчане. Выяснилось, что один из жителей села пришел к другому, чтобы разрешить давний спор. Между мужчинами возникла ссора, быстро переросшая в рукоприкладство.

Врачи диагностировали у пострадавшего 1967 года рождения перелом нескольких ребер и ушибы мягких тканей лица. Подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело, зачинщику драки может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Перми мужчина напал на пенсионера в подъезде и избил его ради кражи продуктов. 83-летний пенсионер поднимался к лифту. Сзади к нему подошел мужчина и попытался вырвать из рук пакет с продуктами, однако россиянин его не отдал. После этого злоумышленник начал избивать пенсионера руками и ногами, повалив пожилого мужчину на пол в проходе в лифт и продолжая попытки вырвать пакет. В результате добычей нападавшего стала бутылка лимонада и нарезка. Получив желаемое, он скрылся.

Ранее неизвестный разбил голову 88-летней россиянке и оставил ее лежать на асфальте.