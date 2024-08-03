Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

По Крымскому мосту возобновили движение автомобилей

Инфоцентр: движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Мост перекрывали в 6.17 мск.

Также сообщается, что более 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, около 500 скопилось со стороны Крыма.

«В очереди со стороны Тамани находятся 1310 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Тамани находятся 470 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

17 июля председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Крымский мост находится под надежной защитой и остается недостижимым для террористических атак украинских властей.

Парламентарий подчеркнул, что Крымский мост является крупнейшим объектом гражданской инфраструктуры, уникальной транспортной артерией. В связи с этим любые атаки на мост представляют из себя акт государственного терроризма, за который Россия всегда даст самый суровый ответ. Это, отметил Слуцкий, должны четко понимать «и укрофашисты, и их западные спонсоры».

Ранее в ВСУ заявили о бессмысленности уничтожения Крымского моста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами