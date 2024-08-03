По Крымскому мосту возобновили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Мост перекрывали в 6.17 мск.

Также сообщается, что более 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, около 500 скопилось со стороны Крыма.

«В очереди со стороны Тамани находятся 1310 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Тамани находятся 470 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

17 июля председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Крымский мост находится под надежной защитой и остается недостижимым для террористических атак украинских властей.

Парламентарий подчеркнул, что Крымский мост является крупнейшим объектом гражданской инфраструктуры, уникальной транспортной артерией. В связи с этим любые атаки на мост представляют из себя акт государственного терроризма, за который Россия всегда даст самый суровый ответ. Это, отметил Слуцкий, должны четко понимать «и укрофашисты, и их западные спонсоры».

Ранее в ВСУ заявили о бессмысленности уничтожения Крымского моста.