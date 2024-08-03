В Саратове полуторагодовалый ребенок проглотил железную скрепку от прищепки

Врачи областной клинической больницы Саратова оказали помощь полуторагодовалому ребенку, который подавился металлической скрепкой от прищепки. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Ребенок находился дома вместе с матерью, на глазах у родительницы он вытащил железную скрепку из прищепки и проглотил. В медицинское учреждение маленькую пациентку доставили спустя два часа.

Медикам пришлось извлекать инородное тело эндоскопическим способом с применением общего наркоза.

До этого сообщалось, что в Москве врачи Морозовской детской больницы спасли годовалого мальчика, проглотившего куриную кость. По словам родителей пациента, они обратили внимание, что сын во время приема пищи поперхнулся, мальчик закашлялся, а после у него появилась одышка. Инородное тело извлекли эндоскописты. Вскоре ребенка выписали домой.

Ранее в Новороссийске ребенок проглотил шестисантиметровый распылитель от лекарства.