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Россиянин пил четыре дня и попал в реанимацию с токсическим отеком легких

В Нижневартовске медики спасли мужчину с токсическим отеком легких

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Shutterstock

В ХМАО медики спасли жизнь мужчине, который четыре дня употреблял алкоголь и получил токсический отек легких. Об этом сообщает пресс-служба Нижневартовской окружной клинической больницы.

31-летний житель Нижневартовска был доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии, мужчина испытывал проблемы с дыханием. Выяснилось, что на протяжении четырех дней он употреблял различные алкогольные напитки, родственники нашли его задыхающимся и вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у пациента острый токсический отек легких.

«У него все сильнее нарастала дыхательная недостаточность, он стал кислородозависим и был переведен на ИВЛ», — рассказала заведующая отделением пульмонологии Ирина Семенюк.

После нескольких суток интенсивного лечения было отмечено значительное улучшение, пациент начал самостоятельно дышать. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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