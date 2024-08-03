В Нижнем Тагиле закончили поисковую операцию после взрыва газа в доме

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле на месте обрушения подъездов в жилом доме завершена. Об этом сообщил 3 августа департамент информполитики региона.

По данным властей, спасатели начали разбирать завалы частично разрушенного дома.

1 августа в результате взрыва газовоздушной смеси в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение двух подъездов. Дом находится в микрорайоне Вагонка на улице Сибирской, №81.

Отмечается, что взрыв газа не привел к возникновению пожара.

Число пострадавших при обрушении дома возросло до 21, в их числе 10 детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что в больницах находятся 11 пострадавших. Еще пять пострадавших, включая двоих несовершеннолетних, получили медицинскую помощь амбулаторно. С пострадавшим и их родственниками работают психологи.

Первые пострадавшие — пять жителей рухнувшего дома — получили выплаты за полную утрату имущества. Им перечислили по 150 тысяч рублей.

Ранее в здании в Апшеронске произошел взрыв газа.