Россиянка развешивала белье на балконе и сорвалась с четвертого этажа

Медики первой городской больницы Саратова спасли женщину, выпавшую с балкона четвертого этажа. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Минздрава региона Олег Костин.

Несколько операций сделали саратовские хирурги пациентке, которая получила множественные травмы, упав с большой высоты. 42-летняя саратовчанка развешивала на балконе белье и по неосторожности сорвалась с четвертого этажа. Она была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.

«Пострадавшая находилась без сознания и была экстренно подключена к аппарату ИВЛ. Параллельно с реанимационными мероприятиями выполнены малоинвазивные диагностические операции. Врачами-травматологами наложена система скелетного натяжения», — рассказал главный врач учреждения Евгений Ковалев.

Жизнь женщины удалось спасти, она находится в травматологическом отделении больницы. Россиянке предстоит перенести еще одну операцию.

До этого сообщалось, что на западе Москвы женщина выпала из окна многоэтажки, когда пыталась сфотографироваться. Инцидент произошел в многоэтажке по Аминьевскому шоссе, 37-летняя женщина пыталась сделать фото, сидя на ограждении спиной к открытому окну. В какой-то момент москвичка не удержалась и упала с высоты 16-го этажа. Спасти пострадавшую не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, известно, что у россиянки осталось двое детей.

Ранее пенсионерка с деменцией выпала из окна на крышу магазина в Новороссийске.