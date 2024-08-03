В Липецкой области школьника ударило током во время рыбалки

В Усманском районе Липецкой области подросток получил удар током во время рыбалки. Об этом сообщает портал Gorod48.

Инцидент произошел в селе Верхняя Мосоловка, на берегу реки нашли 12-летнего мальчика, спасти ребенка не удалось. По предварительной версии, школьник рыбачил под ЛЭП, взмахнул удочкой, которая зацепилась за провод под напряжением, и получил удар током.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. По словам местных жителей, это уже второй подобный случай, в июне в Балашовском лесничестве при аналогичных обстоятельствах электротравму получил 40-летний мужчина.

До этого сообщалось, что в Богучанском районе Красноярского края школьник получил удар током в 10 тысяч вольт, когда пытался украсть медные провода на электроподстанции. Двое приятелей 13 и 17 лет проникли на территорию трансформаторной электроподстанции. Подростки намеревались украсть медные провода, младший из них перелез через ограждение, схватился руками за токопроводники, находящиеся под напряжением в 10 тысяч вольт. Спасти пострадавшего не удалось, обстоятельства произошедшего устанавливаются, возбуждено уголовное дело. Известно, что трансформаторная электроподстанция обслуживается ПАО «Россети Сибири» — «Красноярскэнерго».

Ранее в Чите двухлетнего ребенка ударило током от щитка во дворе дома.