Футболисты устроили потасовку в матче на Олимпиаде

Французские и аргентинские футболисты устроили потасовку на поле после матча, который прошел в четвертьфинале Олимпиады. Об этом пишет РИА Новости.

Сборная Франции обыграла команду Аргентины со счетом 1:0 и вышла в полуфинал Олимпийских игр. Героем встречи стал Жан-Филипп Матета, который поразил ворота аргентинцев на 5-й минуте.

В конце матча игроки обеих команд начали потасовку на поле, которая продолжалась несколько минут и снова вспыхнула в подтрибунном помещении после того, как футболисты покинули поле.

До этого 80 тысяч человек на стадионе «Ривер Плейта» в Буэнос-Айресе хором спели расистскую песню про игроков сборной Франции. Инцидент с расистским скандалом произошел после победы Аргентины в финале Кубка Америки — 2024 и попал в эфир полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, который вел трансляцию в интернете. Федерация футбола Франции намерена подать жалобу в Международную федерацию футбола в связи с подобным поведением футболистов и направить письмо в аргентинскую федерацию с просьбой принять меры.

Ранее экс-тренера ЦСКА ограбили во время Олимпиады в Париже.